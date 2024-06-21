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Cihantimur'un tutukluluğuna devam kararı! Duruşmasının ardından Aci ailesi A Haber'de: Mutluyuz, mücadelemizin karşılığını alıyoruz!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 01:25
Güncelleme:21.06.2024 01:37
Türkiye'de karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra firar eden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı. İkilinin çıkarıldıkları ilk duruşmada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Timur Cihantimur dün (20 Haziran 2024) bir kez daha hakim karşısına çıktı. ABD mahkemesi, Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararın ardından kazada ölen Murat Aci'nin ailesi duygularını A Haber'de anlattı.
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