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Çiftçileri sevindiren beyanname! 5 yılda 100 adet tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacak

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 10:56
AK Parti'nin seçim beyannamesinde 5 yılda 100 adet tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacağı açıklandı. 200 bin kişiye yeni istihdam sağlayacak. Yıllık ilave 5 bin ton sebze üretecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok değerlendirdi.
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