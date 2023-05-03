Çiftçileri sevindiren beyanname! 5 yılda 100 adet tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacak

AK Parti'nin seçim beyannamesinde 5 yılda 100 adet tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacağı açıklandı. 200 bin kişiye yeni istihdam sağlayacak. Yıllık ilave 5 bin ton sebze üretecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok değerlendirdi.

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