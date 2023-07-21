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CHP'yi sarsan kaydın bilinmeyenleri! Değişim mücadelesi nasıl kaset ve casus savaşına dönüştü?

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 13:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan "değişim" mücadelesi kaset savaşına evrildi. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kim rakip olarak çıksa sızdırılan gizli görüntülerle zor durumda bırakıldı. Peki CHP’de kaset savaşının sebebi ne?  CHP'deki gizli toplantının deşifre olmasını ve tepkileri A Haber canlı yayına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu değerlendirdi.
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