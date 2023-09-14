CHP'ye yerel seçimlerde ittifak kapısı kapandı! İYİ Partili Rıdvan Uz: CHP bundan sonra bizi aramasın

Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP ve İYİ Parti arasında başlayan kaos büyümeye devam ediyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu dün yaptığı açıklamada, “İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adayımızla seçime gireceğiz” demişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuya ilişkin konuşurken "Zaten seçimlerden sonra ittifak bitmişti" ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrası Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da tartışmaya dahil olurken yerel seçimlerde ittifakın gerekli olduğunun altını çizdi. İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, Ekrem İmamoğlu’nun ittifak çağrısına çok net ve sert ifadelerle rest çekti. Yerel seçimler özelinde konuşan Uz, “CHP bundan sonra bizi aramasın” diyerek ittifak kapılarının kapandığını vurguladı.