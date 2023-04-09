09 Nisan 2023, Pazar
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CHP’ye Cengiz Çandar ve Hasan Cemal şoku
CHP’ye yakın TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, HDP’nin Yeşil ve Sol listelerinde aday göstereceği iki ismi hedef aldı. Çandar’ın FETÖ elebaşını öven sözlerini hatırlatan Yanardağ, “İşte bu zihniyet sahipleri halkın demokratik ve cumhuriyetçi direniş refleksini kırdı” dedi.