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CHP’ye Cengiz Çandar ve Hasan Cemal şoku

A Haber
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Giriş: 09.04.2023 23:28
CHP’ye yakın TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, HDP’nin Yeşil ve Sol listelerinde aday göstereceği iki ismi hedef aldı. Çandar’ın FETÖ elebaşını öven sözlerini hatırlatan Yanardağ, “İşte bu zihniyet sahipleri halkın demokratik ve cumhuriyetçi direniş refleksini kırdı” dedi.
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