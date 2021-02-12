'CHP'nin torpillisi' Faik Öztrak ile Muharrem İnce arasında gerilim tırmanıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile eski CHP'li, Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce arasında ''CHP'nin torpillisi'' tartışması başladı. CHP'den istifasının ardından kendisini eleştiren parti sözcüsüne tepki gösteren İnce, Öztrak ailesinin CHP'de sürekli koltuk sahibi olmasına dikkat çekmişti. Faik Öztrak ise düzenlediği basın toplantısında ince'nin açıklamalarını ''boş polemik'' olarak değerlendirdi. gerilimi daha da tırmandıracak açıklamalara imza attı.

CHP'den istifa eden ve Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, Faik Öztrak'ı ''CHP'nin torpillisi'' ilan etti.

İkili arasında kavga başladı.

İnce, katıldığı bir televizyon programında "1938 Atatürk rahmetli olmuş. Aralık'ta kurultay toplanıyor. Kurultay delegesi Faik Öztrak' (dedesi) sonra babası, sonra kendisi... Birinci sıra hep tahsisli... Hep alacaklı..." diyerek Öztrak ailesinin CHP'nin torpillisi olduğunu 100 yıldır vekil olduklarını iddia etti.

CHP Sözcüsü Öztrak ise İnce'nin bu sözlerine "Bu boş polemikleri hiç doğru bulmuyorum." diyerek yanıt verdi.

Öte yandan Öztrak, her milli adıma karşı olduğu gibi milli uzay hamlesine de karşı çıktı.

"Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre Ay'la ilk temas 2023'de olacakmış. Bir de slogan bulmuşlar. "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör."

CHP sözcüsü yerli otomobil ile ilgili de tepki çekecek açıklamalara imza attı. "Önüne kocaman harflerle TOGG yazdılar. Bu sözde "yerli ve milli" arabayı, bekliyoruz." sözleriyle tepki yerli otomobili eleştirdi.

CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN PES DEDİRTEN SÖZLER!

Öztrak'ın, Kocaeli Kartepe Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi 28 yaşındaki Tugay Adak'ın intiharından AK Parti'yi sorumlu tutması ise pes dedirtti.

Parti yönetimine yönelik ''vefasızlık'' suçlamalarını görmezden gelen Öztrak, tepki istifaları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.