01 Nisan 2023, Cumartesi
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CHP'nin terör sevici çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı! Yanıt bekleyen soru: İBB neden işe aldı?
CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın terörü öven onlarca paylaşımı tespit edildi. Yıldız'ın aynı zamanda CHP'li İBB'nin iştiraki olan İSYÖN'den de maaş aldığı saptandı. Terör suçundan tutuklanan Yıldız'ın İBB'de nasıl işe alındığı ise yanıt bekleyen sorular arasında...