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CHP’nin skandal ismi Canan Kaftancıoğlu SP’nin kanalı TV5'e konuk oldu

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Giriş: 14.11.2020 11:09
Güncelleme:14.11.2020 11:14
Sosyal medyada toplum değerlerini hiçe sayan paylaşımlarıyla tanınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5’in canlı yayın konuğu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında girdiği her seçimim kaybeden partisiyle ilgili öz eleştiri yapan Canan Kaftancıoğlu çözüm önerilerimizi daha iyi anlatmamız lazım derken CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin hazırladığı skandal Anayasa taslağı ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Son dakika: Millet İttifakında anayasa çatlağı! İYİ Parti - HDP ittifakı nereye evriliyor? Canlı yayınında flaş değerlendirme: Mızrak çuvala sığmıyor SON DAKİKA: MİLLET İTTİFAKI'NDA ANAYASA ÇATLAĞI! İYİ PARTİ - HDP İTTİFAKI NEREYE EVRİLİYOR? CANLI YAYININDA FLAŞ DEĞERLENDİRME: MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR
Son dakika: İYİ Parti HDP ile anayasa hazırladı mı? Uzman isimden A Haberde flaş değerlendirme: Partiye oy vermiş seçmene sorgulatacak SON DAKİKA: İYİ PARTİ HDP İLE ANAYASA HAZIRLADI MI? UZMAN İSİMDEN A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME: PARTİYE OY VERMİŞ SEÇMENE SORGULATACAK
İşte CHP - İYİ Parti ve HDPnin Anayasa taslağı! İbrahim Kaboğlu ve Ümit Özdağ açıklamıştı İŞTE CHP - İYİ PARTİ VE HDP'NİN ANAYASA TASLAĞI! İBRAHİM KABOĞLU VE ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMIŞTI

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