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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA CHP’nin skandal ismi Canan Kaftancıoğlu SP’nin kanalı TV5'e konuk oldu Giriş: 14.11.2020 11:09 Güncelleme:14.11.2020 11:14 Sosyal medyada toplum değerlerini hiçe sayan paylaşımlarıyla tanınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5’in canlı yayın konuğu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında girdiği her seçimim kaybeden partisiyle ilgili öz eleştiri yapan Canan Kaftancıoğlu çözüm önerilerimizi daha iyi anlatmamız lazım derken CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin hazırladığı skandal Anayasa taslağı ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. DİĞER