Yaz Kur'an kurslarında sosyal ve sportif etkinlikler de düzenleniyor

İstanbul'da 4 bini aşkın merkezde düzenlenen yaz Kur'an kursları yaklaşık 6 hafta sürüyor. Kurslarda 8 bin personel görev yaparken eğitimler çocukların yaş gruplarına göre planlanıyor. Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve değerler eğitiminin yanı sıra sosyal ve sportif etkinlikler de gerçekleştiriliyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca ile Eyüpsultan Pınar Camii İmam Hatibi Selman Şengöz, kursların içeriğine ilişkin detayları canlı yayında aktardı.