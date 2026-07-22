TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Genel veya şahsa özel af olmayacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yürütülen yasa hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Hazırlanacak düzenlemenin geçici ve müstakil bir yasa olacağını belirten Kurtulmuş, "Genel af, şahsa özel af yok" dedi. Terörün tamamen gündemden çıktığı bir Türkiye hedefi doğrultusunda yasal düzenlemenin zorunlu hale geldiğini ifade eden Kurtulmuş, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesinde TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin sorumluluğu bulunduğunu söyledi.