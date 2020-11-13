İşte CHP - İYİ Parti ve HDP'nin Anayasa taslağı! İbrahim Kaboğlu ve Ümit Özdağ açıklamıştı

GİZLİLİK KAYIT ALTINA ALINDI

CHP, İYİ Parti, SP ve HDP arasındaki Anayasa mesaisi 13 Ocak 2018'de yapıldı. 16 Şubat 2018'de ise toplantıların nasıl gerçekleştirileceğini ilişkin yol haritası hazırlanarak madde madde kayıt altına alındı. Yol haritasında toplantıların gizli olarak 2 haftada bir yapılması ve 3 ayda tamamlanması kararlaştırıldı.

ORTAK METİN KALEME ALINDI

Yapılan çalışmalarda belirlenen ortak ilkelerin 4 parti liderinin katıldığı bir toplantı ile örtülü veya açık olarak paylaşılması kararlaştırıldı. Bu yol haritası çerçevesinde yürüyen görüşmeler 7 Mayıs 2018'de sonlandı. Görüşmelerin ardından "Uzmanların katılımıyla CHP-HDP-İYİ Parti ve SP temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin" başlığı ile bir metin kaleme alındı.

İLK 3 MADDE BUHAR OLDU

Taslakta Anayasa'nın başlangıç metninde yer alan "Eşsiz kahraman Atatürk" gibi ifadelerin çıkarılması istendi. Taslakta "Başlangıç herhangi bir kişi kurum ya da değere meşruiyet kazandırmaktan uzak olmadır" ifadesi kullanıldı. Taslakta, mevcut Anayasa'da değiştirilemez denilen ilk 3 maddede yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. İkinci maddede yer alan "Atatürk milliyetçiliğine bağlı" ifadesinin taslakta bulunmuyor. Üçüncü maddedeki "Devletin dili Türkçe'dir" yerine "Resmi dili Türkçe'dir" ifadesi önerilerek çok dilliliğe kapı aralanıyor.