Tahran ve Washington hattında gerilim tırmanıyor! Trump'tan İran'a kritik altyapı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerinin hedef alınması durumunda İran'ın enerji tesislerini ve köprülerini "amasız ve fakatsız" vuracağını açıklaması, bölgedeki tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Tahran yönetimi bu tehditlere bölge ülkelerinin enerji tesislerini hedef alarak karşılık vereceğini duyururken, Washington cephesinde ise bu hamlelerin hem iç siyaset hem de bölgesel liderlerle yürütülen diplomasi trafiğinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Bölgeden son bilgileri aktaran A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ ve A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz önemli açıklamalarda bulundu.