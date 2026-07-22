ÖZEL DOSYA | Ankara'nın bereketli topraklarında hasat mesaisi devam ediyor

Ankara, 11 milyon 900 bin dekarlık ekili alanıyla Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayaş'ın kokusuyla ünlü domatesinden Polatlı'nın coğrafi işaretli soğanına, Haymana'da ilk kez hasadı yapılan sarımsaktan buğday ve çeltiğe kadar birçok ürün, başkentin bereketli topraklarında emekle yetiştiriliyor. A Haber muhabiri Burcu Özüduru'nun hazırladığı, kameraman Uğur Koçağ'ın görüntülediği "Ankara'nın Tarım Dosyası", üreticinin emeğini ve tarladan sofraya uzanan yolculuğu izleyiciyle buluşturuyor.