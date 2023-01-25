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CHP'nin planı Halk TV'de ifşa oldu: "Kemal Bey'i aday yapıyoruz muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız"

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Giriş: 25.01.2023 00:02
Muhalefet partilerini birbirine düşüren 'adaylık' meselesinde her gün yeni bir kriz patlak veriyor. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan Levent Gültekin, 2017 referandumu döneminde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine çalışma yürüten CHP'li üst düzey bir ismin, bugün CHP liderine oldukça yakın bir görevde olduğunu ve kirli planını anlattı. Bahse konu CHP'linin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize eden kişi olduğunu da söyleyen Gültekin, "İki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.’ dedi." diye konuştu. Bu yaşananlardan endişe duyduğunu dile getiren Gültekin, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
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