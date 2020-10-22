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CHP’nin oyları düşüyor mu? Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı ne ifade ediyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

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Giriş: 22.10.2020 16:15
Güncelleme:22.10.2020 16:33
Geçtiğimiz günlerde CHP’nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem ince CHP’nin oy oranının yüzde 17’lere kadar düştüğünü ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dün katıldığı bir yayında düşüşü doğrularken buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısı yapıyor. CHP’nin düşen oyları ve Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı ne anlama geliyor? Bu sorunların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ve Kamuoyu Araştırmacısı Mustafa Şen cevapladı.

Kamuoyu Araştırmacısı Mustafa Şen'nin açıklamaları:

"Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamadan sonra yapılmış taze bir veri yok şuan elimizde. Onun öncesinde CHP'nin son seçimden sonra birkaç puan geriye düştüğünü gözlemlemiştik. Bu aradaki süreçte daha fazla bir düşüş olsa gerek ki bunlar Özgür Özel tarafından teyit edildi.

Yerel Yönetimlerde bir hikaye anlattıklarını düşünüyorlar ama bir masal anlatıyorlar. Vatandaş bu konuda çok ciddi başarısızlıklar görüyor. İstanbul'da bu durum yaşanıyor.

30 sene öncesine döndürülen Haliç ile pandemi sürecinde trafikte yaşanan rezaletler ve temel atmama törenlerine varıncaya kadar bir çok sıkıntı var.

İki sene önce test sürüşleri yapılan metroları sanki şimdi yapılıyor gibi milleti "ahmak" yerine koymak gibi durumlar bunun temelinde gözüküyor. Vatandaş yapılanları görüyor ve ona göre pozisyon alıyor.

Muharrem İnce taraftarları var, İlhan Kesici ve Mustafa Sarıgül'ün bir çıkış yapamaya hazırlandığı söyleniyor. Tüm bunları topladığınız zaman bu düşüşler olabilir."

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar

'Erken seçim çağrısı' çağrısı konusu çok önemli… CHP'nin oyları kendi isteğiyle düşürme planı da var. Burada başka bir siyaset mühendisliğinden bahsetmek mümkün. CHP neden oyları düşmesine rağmen erken seçim istiyor?

Bunun 5 temel şartı var.

- Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma 3 sene dayanamaz.

- HDP artık perde arkasında gizlenemiyor ve HDP'nin PKK ile ilişki ortaya serildi.

- İyi parti çatlağı büyüyebilir.

- Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu oraya monte edildi ve onların bir harekete ihtiyacı var erken seçim isteği bu yüzden.

- En önemlisi ise CHP'nin büyükşehirlerdeki başarısızlığı.

CHP'nin oy geçişkenliği de çok düştü, içerideki sol renkleri giderek sönükleşiyor. CHP marjinallerşirken bu geçişkenliği kaybediyor. Bilerek ve isteyerek mezhep partisine dönüştürülüyor."

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