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CHP’nin medya ile işçi-patron ilişkisi! CHP neden Halk TV ve diğer kanalları fonladı?

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 13:07
Güncelleme:26.07.2023 13:30
CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Halk TV ile sözleşmesini feshetmesinin yankıları sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den çarpıcı bir itiraf geldi. Eren Erdem başka kanallarla da anlaşmalarının olduğu ve para karşılığı haber yaptırdıklarını kabul etti. Erdem, o kanalların hangileri olduğunu ise açıklamadı. Konuya ilişkin bir açıklama da Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'dan geldi. Mahiroğlu, Halk TV'yi satın aldığında kanalın uydu parasını CHP'nin karşıladığını söyledi. Peki CHP neden Halk TV ve diğer kanalları fonladı? Muhalefette neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam yazarı Kuruluş Tayiz ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş değerlendirdi.
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