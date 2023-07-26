26 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’nin medya ile işçi-patron ilişkisi! CHP neden Halk TV ve diğer kanalları fonladı?
CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Halk TV ile sözleşmesini feshetmesinin yankıları sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den çarpıcı bir itiraf geldi. Eren Erdem başka kanallarla da anlaşmalarının olduğu ve para karşılığı haber yaptırdıklarını kabul etti. Erdem, o kanalların hangileri olduğunu ise açıklamadı. Konuya ilişkin bir açıklama da Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'dan geldi. Mahiroğlu, Halk TV'yi satın aldığında kanalın uydu parasını CHP'nin karşıladığını söyledi. Peki CHP neden Halk TV ve diğer kanalları fonladı? Muhalefette neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam yazarı Kuruluş Tayiz ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş değerlendirdi.