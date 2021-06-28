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CHP’nin kaçak plaj skandalına Gazeteci Metin Özkan’dan sert tepki

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 28.06.2021 22:43
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Metin Özkan, CHP’nin kaçak plaj skandalını sert sözlerle eleştirdi. Özkan, ‘’Biz kimseye ruhsat kontrolü yapın demiyoruz. Bazı insanların fotoğraflarını, kendi besleme medyalarına servis edip, oradan hesap soranlar kusura bakmasınlar da ‘ruhsat kontrolü mü yapacaklar’ gibi basit bir savunmayla bu işin içinden sıyrılamazlar.’’ dedi. A Haber ekranlarında CHP'nin tam kadro kaçak plaj açılışına katılması değerlendirildi.

Gazeteci Metin Özkan şu ifadeleri kullandı:

Biz kimseye ruhsat kontrolü yapın demiyoruz. Bazı insanların fotoğraflarını, kendi besleme medyalarına servis edip, oradan hesap soranlar kusura bakmasınlar da 'ruhsat kontrolü mü yapacaklar' gibi basit bir savunmayla bu işin içinden sıyrılamazlar.

''ÖNCELİKLE CHP GENEL MERKEZİNDE KAYBOLAN PARAYI SORMAK LAZIM''

Öncelikle parti genel merkezlerinde, partilerinin kasasından kaybolan paranın miktarını sormak lazım. 128 milyar dolar nerede? derken, siz mali müşavir miydiniz? Muhalefette icraat yok, yalan çok. Proje var mı? Proje yok. Provokasyon ise dibine kadar var. Peki, umut var mı? Yok. AK Parti 20 yıldır iktidarda, 20 yıldır deviremediğin bir iktidarı sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak yıkamamışsın.

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