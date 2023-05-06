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CHP'nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko! Otobüsler de yetmedi! Miting alanını dolduramadılar...

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Giriş: 06.05.2023 19:32
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları İstanbul Maltepe'de miting düzenledi. Çevre şehirlerden miting için otobüsler kaldırılırken alanda CHP için büyük bir fiyasko yaşandı. Alan doldurulumazken mitingin sunucusu boş alanları doldurmak için vatandaşları mitinge davet etti. İşte detaylar...
CHP’nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko!
CHP'nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko!
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