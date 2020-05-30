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CHP'nin heykel sevdası bitmiyor! Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti üzerine Fatih Sultan Mehmet heykeli yapacağız

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Giriş: 30.05.2020 11:40
Güncelleme:30.05.2020 11:48
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP yandaşı TELE1 kanalında Yılmaz Özdil’in "Atatürk’ün ismini taşıyan bir proje tasarlıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, "Atatürk'ün vasiyeti üzerine Fatih Sultan Mehmet'in büyük bir heykelini, kente yakışacak bir noktada inşa etmeyi planladıklarını" açıkladı. CHP'nin hizmet vizyonunun heykelden öteye gidememesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.Vatandaşlar İmamoğlu'nun çapsızlıkta suçladı.

CHP yandaşı tutumuyla bilinen TELE1'de gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu ve Atatürk tüccarı Yılmaz Özdil'in de yorumcu olarak katıldığı Demokrasi Arenası'nın konuğu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

TARİHE SAYGI HEYKELDEN ÖTEYE GEÇMİYOR!
Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Özdil'in "Atatürk'ün ismini taşıyan bir proje tasarlıyor musunuz?" sorunu yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Fatih Sultan Mehmet'in bir heykelinin yapılabileceğini söylediğini, yer tarifi olarak da Ayasofya Camisi yanındaki meydan, Kız Kulesi Rumeli Hısarı ya da Fatih'in gemilerini kızakla geçirdiği denizi gösterdiğinin bir kitapta yer aldığını belirtti.

"ŞEHRİMİZE YAKIŞIR BİR NOKTADA OLACAK"
İmamoğlu, kendi sosyal medya hesabından da söz konusu projeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyetini yerine getirmek bizim için onurdur. Atamızın örnek bir tarihi lider olarak gördüğü Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykelini şehrimize yakışır bir noktada ve şekilde hayata geçireceğiz."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ: VİZYONSUZSUN!
CHP'nin Atatürk'e ve Fatih Sultan Mehmet'e saygı vizyonunun heykelden öteye gitmemesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. İmamoğlu'nu çapsızlıkla suçlayan vatandaşlar, "Sözde 'gerici ve yobaz gençler' İHA-SİHA üretirken karşılığında heykel üretmek... Bravo" yorumunda bulundu.

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