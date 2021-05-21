CHP'nin HDP planı deşifre oldu! Bakanlık vaadinin perde arkası ne?

CHP'li Dursun Çiçek ile Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık vaadi uzun süredir siyasetin gündeminde. Peki süreç nasıl başladı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye ilk kez hangi dikkat çeken mesajları verdi? En önemlisi HDP'ye vaadedilen bakanlıklar hangileri? İşte tüm bu soruların yanıtı dosya haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN