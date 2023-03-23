23 Mart 2023, Perşembe
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CHP'nin depremzedelere konteyner verme şartı: CHP veya HDP'ye üye olun kartınızla gelin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem felaketi sonrası devletin yaraları sarmak için büyük çaba gösterdiği Kahramanmaraş'ta yapılacak yeni konutların temel atma törenine katılmak üzere bölgeye gitti. Alanda yapılan çalışmaları gözlemleyen Erdoğan, depremzede vatandaşlarla da sohbet etti. Bu esnada bir vatandaş Başkan Erdoğan'ın yanına gelerek CHP'li yetkililerle yaşadığı acı olayı paylaştı. Vatandaş CHP'li yetkililerin kendisine konteyner vermek için "Ya CHP’ye ya da HDP’ye üye olacaksın, üye kartınla da gelip alacaksın" dediğini ifade etti. CHP'li isimlerin çadırları yakın çevresine dağıttığını söyleyen vatandaş, "Ben vatanımı satmam. CHP ve HDP gibi vatansızlara üye olmam" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...