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CHP'lilerin sütyenli erkek provokasyonu! İşte sosyal medyada alay konusu olan paylaşımlar
Ankara'da dün akşam izinsiz yapılan yürüyüşe müdahale eden polis, taşkınlık çıkaranları gözaltına aldı. Arbede sırasında sözde "sütyeni" görünen bir eylemcinin o anlarını kullanarak "Ankara'da İşkence Var" başlığıyla sosyal medyada infial yaratmaya çalışan CHP'lilerin son provokasyonu da boşa çıktı. Valilikten yapılan açıklamada "sütyen" takan kişinin 1998 doğumlu erkek bir şahıs olduğu belirlendi.