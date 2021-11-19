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CHP'li yazar Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

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Giriş: 19.11.2021 11:33
CHP'li yazar Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce verdiği hiç bir sözü tutmadığı belirten Kırıkkanat, "Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" diye tepki gösterdi.
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