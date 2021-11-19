CHP'li yazar Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

CHP'li yazar Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce verdiği hiç bir sözü tutmadığı belirten Kırıkkanat, "Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" diye tepki gösterdi.

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