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"CHP’li vekile kaçak geçiş icrası" iddiası! Kameralar yalanladı

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Giriş: 28.07.2021 11:40
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memleketi Niğde'ye giderken Ankara-Niğde otoyolunu tercih etti. HGS bakiyesi yetersiz olduğu için çıkış yaptığı Çiftlik ilçesi gişelerinde durdurulan Gürer'e, görevli personel tarafından otoyol ücretini 15 gün içerisinde ödemesi için bilgi makbuzu verildi. Ancak Gürer borcunu ödemeyince, gecikme cezasıyla birlikte icraya verildi. Mağdur algısı yaratabilmek için çeşitli basın yayın organlarına demeçler veren ve asılsız iddiaları ortaya atan CHP’'li vekili, gişelerin güvenlik kameraları yalanladı.
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CHP’li vekili kameralar yalanladı!
CHP’li vekili kameralar yalanladı!
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