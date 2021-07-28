"CHP’li vekile kaçak geçiş icrası" iddiası! Kameralar yalanladı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memleketi Niğde'ye giderken Ankara-Niğde otoyolunu tercih etti. HGS bakiyesi yetersiz olduğu için çıkış yaptığı Çiftlik ilçesi gişelerinde durdurulan Gürer'e, görevli personel tarafından otoyol ücretini 15 gün içerisinde ödemesi için bilgi makbuzu verildi. Ancak Gürer borcunu ödemeyince, gecikme cezasıyla birlikte icraya verildi. Mağdur algısı yaratabilmek için çeşitli basın yayın organlarına demeçler veren ve asılsız iddiaları ortaya atan CHP’'li vekili, gişelerin güvenlik kameraları yalanladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN