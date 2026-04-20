CHP'li Uşak Belediyesi'nde yolsuzluk depremi

Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada düğmeye basıldı. 27 Mart'ta gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu isimlerin tutuklandığı ilk operasyonun ardından, soruşturma bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonuyla daha da genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 25 şüpheli daha gözaltına alındı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, dev operasyonun perde arkasındaki tüm ayrıntıları canlı yayında aktardı.

