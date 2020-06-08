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CHP’li Tunç Soyer’den bir HDP skandalı daha

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Giriş: 08.06.2020 01:29
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, PKK’ya destek bildirisine imza atan üç akademisyeni belediyenin şirketine yönetici olarak ataması ardından Büyükşehir’in organizasyonlarını yapacak isim de HDP sevici çıktı. O ismin skandal tweetleri ortaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “PKK elebaşı Karayılan'a güzellemeler yapan, teröristlere gerilla diyen, Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı, HDP'nin 2014 İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarını yapacak! İşte maskenin arkasında sakladıkları gerçekler” dedi.
CHP’li Tunç Soyer’den bir HDP skandalı daha
CHP’li Tunç Soyer’den bir HDP skandalı daha
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