CHP’li Tunç Soyer sınıfta kaldı! AK Parti raporunu sansürledi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önceki akşamki oturumunda AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan’ın hazırladığı ve CHP'lilerin baskısıyla sunumu engellenen faaliyet raporunu İzmirlilerin bilgisine sundu. Rapora göre Tunç Soyer’in seçim öncesi vaat ettiği birçok projenin 16 aylık görevi sürecinde hayalden öteye geçemediği ortaya çıkıyor. Erhan Çalışkan’ın yaşananları A Haber’de anlattı.

Her fırsatta özgürlükten söz eden CHP'lilerin aslında ne kadar sansürcü bir zihniyete sahip oldukları bir kez daha kanıtlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önceki günkü oturumunda AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan, Başkan Tunç Soyer dönemini değerlendiren raporu okurken CHP'liler çılgına döndü. Oturumu yöneten CHP'li Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, bağırarak Çalışkan'ın sözünü kesmeye çalıştı. Çalışkan, raporunu okuyamadan kürsüden inmek zorunda kaldı. Yeni Asır, işte o raporun içeriğini yayınlayarak ve CHP'lilerin gizlemeye çalıştığı gerçekleri İzmir hakkının bilgisine sunuyor.



VAATLERİNİ UNUTTU

Başkan Soyer, göreve geldiğinden bu yana geçen 16 aylık sürede projelerin hayata geçmesi noktasında sınıfta kaldı. Soyer, seçilmeden önce vadettiği 165 projenin çok azını hayata geçirdi. Kadifekale, trafik sorunu ve Kültürpark gibi pek çok vaat yerine getirilmedi. Raporda Soyer'in vaatte bulunduğu 24 önemli proje örnek olarak sunuluyor ve bunlardan sadece 4'ünün hayata geçirildiğine dikkat çekiliyor. İşte hayal olan projeler;



KADİFEKALE HAYAL KIRIKLIĞI

Başkan Soyer, Üçüncü Cemre buluşmasında Kadifekale'de yerinde uzlaşı ile kentsel dönüşüm çalışması müjdesi verirken, "Kadifekale, İzmir'in kalesi buradaki muhtarlar ve vatandaşlara söylemek isterim ki Kadifekale'deki kentsel dönüşümü başlatacağız. İlk müjdemiz bu olsun" demişti. Soyer, İzmir'in trafik problemi hakkında da, "Trafiği sıkıştıran 11 nokta tespit ettik. Kavşak düzenlemeleri ile akıllı trafik sistemini hayata geçireceğiz. Yeni arterler açıyoruz. Trafik sorunu yoğun olan Buca'da yeni arter hazırlanacak. Bayraklı-Buca, Karabağlar arası 29.3 km arter hazırladık" dedi. Bu projeler için de 16 ayda herhangi bir adım atılmadı. Akıllı trafik sisteminin devreye alınması için 3 kez ihale gerçekleşti. Ama sistem devreye girmedi. Ayrıca Başkan Soyer, Alsancak Garı, Basmane Meydanı ve Karşıyaka Vapur İskelesi'nde trafiği yer altına alma sözünü de henüz gerçekleştirmedi.

KEMERALTI ÇÖZÜMSÜZ KALDI

Başkan Soyer'in bir diğer projesi de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı cazibe merkezi haline getirmekti. Fakat Kemeraltı Çarşısı'nın cazibe merkezi olmaktan ziyade var olan problemleri bile çözülemedi. Tarihi çarşının en büyük problemlerinden biri olan her yağmurda su basması sorunu bile hala giderilmedi.

KÖRFEZ'DE YÜZÜLECEK Mİ?

Başkan Tunç Soyer'in en önemli projelerinden diğeri ise İzmir Körfezi'nde 3 yıl içerisinde yüzülebileceğini iddia etmişti. Körfezin kendi kendini temizleyeceğini iddia eden Soyer, "Sadece koruyarak, kirletmeyerek başaracağız. Onlarca fikir geliştirilmiş. İnceledim. Gerek yok. Temiz tutarsak doğanın kendi gücü, doğanın sirkülasyonu temizlemeye yetecek. Biz bunu yapacağız" dedi. Üç yılın sonunda körfezde yüzülebilir mi merak konusu.

BU PROJELER GERÇEKLEŞMEDİ

Kültürpark'ın müzik okuluna dönüşmesi, popüler müzik müzesinin kurulması, 'Belediye Cebinizde Projesi' ile İzmirlilerin karar alma sürecine dahil edilmesi, 20 bin çöp toplayıcısının örgütlenmesi, Teknoloji ve İnovasyon Üssü, kentin koku sorununun giderilmesi için ünitelerinin yapılması, şehrin atıl alanlarının planlı iskan alanına dönüştürülmesi, Türkiye'nin ilk doğal şifa parkının kurulması ve geri dönüşüm projeleri de hayata geçirilmeyen diğer projeler oldu.

HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER YETERSİZ KALDI

Başkan Soyer'in hayata geçirdiği projeler de oldu. İzmir'in mahallelerini gezmek için oluşturulan seyyar makam aracı, tüm atık ve çöplerin dönüştürülmesi için Harmandalı'na yapılan elektrik üretim tesisi, raylı sistem ve deniz ulaşımında geliştirilmiş baykuş seferleri ve toplu taşıma ücretlerinin belirli saatler aralığında yarı fiyata indirilmesi vaatleri hayata geçirildi. (Yeni Asır)