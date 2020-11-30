30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Tunç Soyer 20 ayda suya yüzde 70 zam yaptı! Bahanesi kuraklık oldu

CHP'li Tunç Soyer 20 ayda suya yüzde 70 zam yaptı! Bahanesi kuraklık oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2020 12:29
Güncelleme:30.11.2020 12:48
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden suya yapılacak olan yüzde 15'lik zam oranı oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti Grubu, Tunç Soyer'i göreve geldiği günden beri suya yüzde 70 zam yapmakla eleştirdi. Soyer ise kuraklığı bahane etti. İşte haberin detayları...

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 15 daha zam yaptı. Karar, Kasım ayı 7. Olağan Meclis Toplantısı'nda kabul edildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6,92 liraya yükseldi.

21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14,27 lira olarak belirlendi. Zam Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, zam kararını eleştirerek, Soyer'in göreve geldiği günden bugüne kadar suya yapılan zam oranının yüzde 70 olduğunu söyledi.

300 GÜNLÜK SU KALDI

Tunç Soyer ise zam kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kuraklık mesajı verdi. Tahtalı Barajı'nın yüzde 35'e düştüğünü belirten Soyer, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı. Uzmanlar eğer hiç yağmur yağmazsa İzmir'in 300 günlük suyu kaldığını belirtiyor.

Su zammı bahanesi: Kuraklık
Su zammı bahanesi: Kuraklık
NATO harekâtında uçaklı taciz
NATO harekâtında uçaklı taciz
A Haber görüntüledi! Tüm dünyanın gözü burada
A Haber görüntüledi! Tüm dünyanın gözü burada
Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf!
Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf!
Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Bakan Koca 'hafife alma' diyerek uyardı
Bakan Koca 'hafife alma' diyerek uyardı
İçişleri'nden kadına şiddet raporu
İçişleri'nden kadına şiddet raporu
CHP’li vekilin TSK’ya küstah sözleri kime hizmet ediyor?
CHP’li vekilin TSK’ya küstah sözleri kime hizmet ediyor?
MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme
MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme
Muhalefet kanadının bir Cin Ali'si eksikti
"Muhalefet kanadının bir "Cin Ali'si" eksikti"
Çelik'ten CHP'li o isme sert tepki!
Çelik'ten CHP'li o isme sert tepki!
CHP'li vekilin sözlerine MSB'den tepki: Hesabı sorulacak
CHP'li vekilin sözlerine MSB'den tepki: Hesabı sorulacak
Daha Fazla Video Göster