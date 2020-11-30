Su zammı bahanesi: Kuraklık

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden suya yapılacak olan yüzde 15'lik zam oranı oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti Grubu, Tunç Soyer'i göreve geldiği günden beri suya yüzde 70 zam yapmakla eleştirdi. Soyer ise kuraklığı bahane etti. İşte haberin detayları...

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 15 daha zam yaptı. Karar, Kasım ayı 7. Olağan Meclis Toplantısı'nda kabul edildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6,92 liraya yükseldi.

21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14,27 lira olarak belirlendi. Zam Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, zam kararını eleştirerek, Soyer'in göreve geldiği günden bugüne kadar suya yapılan zam oranının yüzde 70 olduğunu söyledi.

300 GÜNLÜK SU KALDI

Tunç Soyer ise zam kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kuraklık mesajı verdi. Tahtalı Barajı'nın yüzde 35'e düştüğünü belirten Soyer, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı. Uzmanlar eğer hiç yağmur yağmazsa İzmir'in 300 günlük suyu kaldığını belirtiyor.