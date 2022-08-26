CHP'li Tanju Özcan HDP'nin PKK ile bağını itiraf edip Demirtaş'a özgürlük istedi

Bolu Belediyesinin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında, partisinin ittifak ortağı HDP'nin terör örgütü PKK ile bağını itiraf etti. HDP'li vekillerin Kandil tarafından atandığını bizzat bildiğini öne süren Özcan, "Vekillerinin yarısından çoğunu Kandil atıyor. Terör örgütüyle bağlantısı olanları gündeme getirmeyelim mi?" diye konuştu. Özcan sözlerinin devamında terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a da özgürlük istedi.