06 Mayıs 2025, Salı
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu saldırganla neden tokalaştı?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyla ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun, olaydan kısa süre önce CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.