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27.10.2019

CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı!

Geçtiğimiz Temmuz ayında CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu’na seçilen Faruk Bildirici’nin RTÜK tarafından kendisine tahsis edilen makam aracını sevgilisi Semra Topçu ve köpeğini gezdirmek üzere kullandığı iddia edildi. İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri bu iddiayı doğrular nitelikte…

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