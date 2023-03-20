20 Mart 2023, Pazartesi
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CHP’li Özgür Özel’in içişleri bakanlığı hayali! PKK terör örgütünün kanalına çıkmıştı… MİT Başkanı görevden alınacak demişti…
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in içişleri bakanı olmak istediğini dile getirmesi terörle mücadele konusundaki tartışmalı açıklamalarını akıllara getirdi. Seçimi kazanmaları halinde MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevde alınacağını söyleyen Özel, PKK terör örgütünün televizyon kanalına çıkarak HDP'ye destek mesajları vermişti.