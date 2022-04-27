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CHP'li Özgür Özel'den büyük hadsizlik! Başkan Erdoğan'a yönelik tehditlerini savundu

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Giriş: 27.04.2022 01:46
CHP’nin ahlaktan yoksun vekili Özgür Özel bir kez daha çizmeyi aştı. Gezi Parkı davasında çıkan kararla birlikte Türkiye düşmanı Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal bir şekilde hedef aldı ve haddini aşarak tehdit dilini kullandı. Bu durum büyük tepkiyle karşılanırken Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarını sürdürdü. Yandaş medya organı HALK TV'deki canlı yayında CHP Grup Başkanvekili Özel, hadsizlikte zirve yaparak "Ben dün Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiysem, beni tehdit olarak algılıyorsa gurur duyarım kendimle" cümlelerini kullandı.
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