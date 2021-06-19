CHP'li Özgür Özel başörtülü tercümana "vampir" dedi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'a tercümanlık yapan Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham'ı hedef almış "tercüman demek zor. Merve Kavakçı'nın kızı..!" diyerek aslında Kavakçı'nın başörtülü olmasından rahatsız olduğunu göstermişti. Merve Kavakçı'nın kızını hedef alan isimlerden birinin de CHP'li Özgür Özel olduğu ortaya çıktı. Özel, genç kıza "vampir" yakıştırmasında bulundu.

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