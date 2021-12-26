26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Maltepe Belediyesi'nden usulsüz devir! 16 milyon lira yandaşa peşkeş çekildi

CHP'li Maltepe Belediyesi'nden usulsüz devir! 16 milyon lira yandaşa peşkeş çekildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2021 14:45
CHP'li il ve ilçe belediyelerinde, yandaşlara aktarılan servet değerindeki kaynaklar kamuoyundan büyük tepki topluyor. Maltepe Belediyesi'nin usulsüz devri tartışmalara neden oldu. 2020 Sayıştay Raporu'nda belediyenin otopark işletme işini bir vakfa, vakfın ise başka bir şirkete devrettiği ortaya çıktı. Kamu menfaati gözetilmeyen hukuksuz devir işleminde yanan belediye bütçesi oldu. AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız: "Otoparkı işleten firma 16 milyon tahsilat yapmış bizim aldığımız 13 bin lira. Derhal bu işi özel şirketten alarak gelirin vatandaşın hizmeti için kullanılmasını sağlayın" dedi.
Maltepe Belediyesi’nden 16 milyonluk usulsüzlük!
Maltepe Belediyesi'nden 16 milyonluk usulsüzlük!
Başkan Erdoğan İstanbul’da | Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak
Başkan Erdoğan İstanbul'da | Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak
1 SMS’le işten çıkarıldığını öğrendi!
1 SMS'le işten çıkarıldığını öğrendi!
Başkan Erdoğan’a Gaziantep’te sevgi seli
Başkan Erdoğan'a Gaziantep'te sevgi seli
Başkan Erdoğan işçilerle yemekte
Başkan Erdoğan işçilerle yemekte
Barış Pınarı bölgesindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa’da PKK’ya özel kamp!
Avrupa'da PKK'ya özel kamp!
Erdoğan Asiye’nin babası ile görüştü
Erdoğan Asiye'nin babası ile görüştü
CHP’li Bornova Belediyesi’nde taciz skandalı!
CHP'li Bornova Belediyesi'nde taciz skandalı!
’’Asiye’nin tedavisi en iyi şekilde yapılacak’’
''Asiye'nin tedavisi en iyi şekilde yapılacak''
Küçük Asiye’ye doku nakli yapılacak
Küçük Asiye'ye doku nakli yapılacak
Açe Tsunamisi’nin 17. yıl dönümü
Açe Tsunamisi'nin 17. yıl dönümü
Daha Fazla Video Göster