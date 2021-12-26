CHP'li Maltepe Belediyesi'nden usulsüz devir! 16 milyon lira yandaşa peşkeş çekildi

CHP'li il ve ilçe belediyelerinde, yandaşlara aktarılan servet değerindeki kaynaklar kamuoyundan büyük tepki topluyor. Maltepe Belediyesi'nin usulsüz devri tartışmalara neden oldu. 2020 Sayıştay Raporu'nda belediyenin otopark işletme işini bir vakfa, vakfın ise başka bir şirkete devrettiği ortaya çıktı. Kamu menfaati gözetilmeyen hukuksuz devir işleminde yanan belediye bütçesi oldu. AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız: "Otoparkı işleten firma 16 milyon tahsilat yapmış bizim aldığımız 13 bin lira. Derhal bu işi özel şirketten alarak gelirin vatandaşın hizmeti için kullanılmasını sağlayın" dedi.