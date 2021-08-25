CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın havuzlu kümesi!

İzmir'de, "Kaçağa geçit yok" diyen CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın eşi üzerine kayıtlı olan kaçak havuzlu villayı, kiraz bahçesi olan tarım arazisi üzerine inşa ettirmeden önce tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapmak üzere izin başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.