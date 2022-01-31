31 Ocak 2022, Pazartesi
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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40 sefer küfür ediyor diye hedef aldığı Nevzat Kanlı başkası çıktı
Cuhuriyet Halk Partsi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir video paylaşarak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" dedi. Konuyla ilişkisi olmayan fakat isim benzerliği olan kişi açıklamada bulunarak mağdur olduğunu dile getirdi.