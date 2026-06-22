CHP'li İzmir'de "başkan benim" kavgası

CHP İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, il binasına gelerek başkanlık koltuğuna oturdu. Görevden alınan eski CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Gümrükçü taraftarları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Gümrükçü yaptığı açıklamada, "Bir önceki il başkanımız biz içeriye girerken yanındaki arkadaşlarla partililere kapıları açması gerekirken, kendi demecinde 'çay' söyleyeceğini söylemişken, bizi tartakladı, kravatım, yakam paçam dağıldı, göğsüm ezildi" dedi.