30 Ocak 2022, Pazar
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalı atama! Soyer’in İZDOĞA'ya atadığı Hakan Akyıldız korsan kitap basmaktan 8 ay hapis yatmış
İzmir'de belediye iştirakine yönetici olarak atanan Hakan Akyıldız'ın korsan kitap satmaktan hapis yattığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.