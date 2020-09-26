CHP'li İlhan Cihaner'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona ilk tepki CHP'li vekillerden gelmişti. Son olarak CHP'li İlhan Cihaner, gözaltına alınan isimler için çağrıda bulunarak, Millet İttifak'ından İyi Parti ve Saadet Partisi'nin liderlerine HDP'ye destek ziyareti yapmasını söyledi. Gelişmeleri A haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.