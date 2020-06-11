CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal Sultanahmet Camii açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, TBMM'de Sultanahmet Camii hakkında yaptığı açıklamayla bir skandala imza attı. CHP'li Kaboğlu, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı.