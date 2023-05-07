07 Mayıs 2023, Pazar
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CHP'li İBB'den milli iradeyi engelleme girişimi! Atatürk Havalimanı metrosu seferlerini aksattılar
Dün Maltepe'de hüsrana uğrayan CHP, bugün AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'ndaki 'Yüzyılın Mitingi'ni engellemek için kolları sıvadı. Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB, Atatürk Havalimanı'na ulaşım sağlamak isteyen milli iradeyi engellemek için her yolu denedi. Seferler aksatıldı, yürüyen merdivenler ve asansörler bile durduruldu. Miting sonrası evine dönmek isteyen bir vatandaş, "İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan evlerimize gitmek istiyoruz ama metroyu kapattılar. İnsanlar burada kaldı, metroyu kapattılar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.