CHP'li İBB'den İstanbul'daki gazete satış büfelerine yüzde 500 zam! Esnaf isyan etti

İstanbul’daki gazete ve ürün satış büfelerinin kiralarına ortalama yüzde 500 bir zam yapıldığını belirten esnaf CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İstanbul'daki gazete ve ürün satış büfelerinin kiralarına ortalama yüzde 500 bir zam yapıldığını belirten esnaf tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan, 'Gazete ve Ürün Satış Büfeleri'nin yetkisi, İBB Meclisinin aldığı karar ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş'ye verildi.

Büfe kiralarına ortalama yüzde 500 zam yapıldığını, büfelerin yenilenmesi için de kendilerinden 80 ila 300 bin lira arası bir ödeme istendiğini belirten gazete satış büfesi sahipleri, tepki gösterdi.

Ağırlıkla su, gazete, sigara ve İstanbulkart gibi ürünleri sattıklarını belirten esnaf, kiralarına enflasyon oranına uygun zam yapılmasını istedi.

Çocukluğundan beri gazete satışı yaptığını anlatan 56 yaşındaki Ayhan Akcan, şunları söyledi:

"Durum şu, şu anda Kültür A.Ş yüksek bir zam yaptı. Bu rasyonel bir rakam değil. Ben ikinci nesil bir gazete bayisi sahibiyim. 50 seneden fazla babam gazete bayiliği yaptı. Daha kulübeler yokken, biz sokakta haftanın 7 günü gazete satışı yapıyorduk. Sabahın 4'ünde kalkıp dükkan açıyorduk. 25 yıla yakındır burada ben kardeşimle beraber bu işi yapıyorum. 9 bin lira kira, vergisi ve giderleriyle beraber 15 bin lirayı bulur. Zaten bu dükkan 15 bin lira kazanır ve bunu giderlere verirler ise, buradaki insanlar hayatlarını nasıl idame ettirecekler? Bunun daha makul bir seviyeye çekilmesi lazım. Benim bugünkü güncel kiram 2 bin 500 lira. 9 bin lira isteniyor, ayrıca kiradan düşülmek kaydıyla 90 bin lira yenileme için para istediler. Bugünkü gazete satışlarımızın karı, kiramızın 4'te 1'ini bile karşılamaz. Bugünkü kiramızdan bahsediyorum, zamlı kiradan değil."

BÜFELERİN YENİLENMESİ İÇİN 80 İLA 300 BİN LİRA ARASI ÜCRET TALEP EDİLİYOR

20 yıldır Sultanahmet'te bir büfede çalışan 44 yaşındaki Atilla Aydoğdu da, "20 senedir, bin 500 lira falan bir kiramız varken, yüzde 606 bir artış ile 8 bin lira gibi bir rakam alınacak. Biz kamu hizmeti yaptığımız için, İstanbul kart ve sigara satıyoruz. Cüzi ücrete şeyler satıyoruz. Aylık 8 bin lira çıkaracak kadar para kazanılmıyor. Ve burada 3 aile ekmek yiyor. Bu çok fahiş bir ücret. Ne yaparız bilmiyorum. Kapatır mıyız, devam edebilir miyiz. Büfelerin yenilenmesi için de 80 ila 300 bin lira arası bir ücret talep edilmiş. Bizden de 90 bin lira bir talep oldu. Görüşmeleri bekliyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.

"İSTEĞİMİZ ESKİ KİRALARIMIZIN DEVAM ETMESİ"

Bir başka gazete satan büfe işletmecisi İlhan İplikçi de şöyle konuştu:

"Biz Kültür A.Ş ile sözleşmelerimizi her yıl enflasyon oranına artı 2 puan ekleyerek yapıyor ve çalışıyorduk. Hiçbir sıkıntımız yoktu fakat yaklaşık 5 gün önce bize gönderilen tebligat ile olağanüstü bir huzursuzluk yaşadık. Çünkü kira artışları yüzde 600 civarı. Dolayısıyla, bunu ödeme imkanımız kesinlikle yok. ayrıca bizden 7 gün içinde 300 bin lira para isteniyor. Bu parayı bulmamız imkansız. Eğer bu parayı bulamazsak, işyerimizin ihale ile başkasına verileceği belirtiliyor. Sanıyorum bu olay belediye başkanının bilgisi dışındadır. Mutlu bir haber bekliyoruz. Biz sabah namazı ile iş yerimizi açıyor, akşama kadar çalışıyoruz. İstediğimiz eski kiralarımızın devam etmesi. Bunu karşılayamayız. Bizim sattığımız gazete ve gazetenin karları malumunuz. Pandemi nedeni ile de olağanüstü durumlar yaşıyoruz."