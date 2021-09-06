CHP'li İBB vatandaşın canını tehlikeye atıyor! İETT otobüsü bu kez Pendik'te yolda kaldı

CHP’li İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da sınıfta kaldı. Son zamanlarda büyük tepki toplayan İETT rezaletine bir yenisi daha eklendi. Pendik sahilde arıza yapan belediyeye ait halk otobüsü yolda kaldı. Otobüslerin bakımsızlığı sonucu ortaya çıkan bu tablo vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) skandallar bitmek bilmiyor.

İBB ULAŞIMDA DUVARA TOSLADI

Yönetim konusunda büyük zaafiyete düşen belediye yeraltı ve yer üstü ulaşımda sınıfta kaldı.

PENDİK'TE İETT REZALETİ

İETT'nin karnesine eksi olarak düşen son olay Pendik sahilde yaşandı.

Arıza yapan otobüs yaşanan arıza sonucu yolda kaldı.

OTOBÜS UZUN SÜRE BEKLEDİ

Yol yardımı araçlarının saatler sonra bölgeye intikal etmesi sonucu halk otobüsü olay yerinden İBB'ye bağlı çekiciyle vatandaşların meraklı bakışlarıyla tamir için bölgeden götürüldü.





VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Gidecekleri yere ulaşmada sıkıntıya düşen vatandaşlar bu duruma isyan etti.

TRAFİK AKSADI

Yaşanan olayda trafiğin de aksadığı görüldü.