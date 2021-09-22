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CHP’li İBB Türkiye’den çalınan eseri para ile satın aldı

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Giriş: 22.09.2021 09:10
CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir skandala daha imza attı. Türkiye'den çalınan eserlerin Hollanda'dan iadesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü girişimlerde bulundu ancak süreç devam ederken büyükşehir belediyesi hiçbir kuruma bilgi vermeden müzayededen eseri satın aldı.
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