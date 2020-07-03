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CHP'li İBB Sancaktepe'de kurban kesim alanı pankartlarını topladı

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Giriş: 03.07.2020 20:09
Güncelleme:03.07.2020 20:09
Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü'nün vatandaşları bilgilendirmek için astırdığı kurban kesim alanları pankartları, CHP'li İBB tarafından toplatıldı. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Döğücü, "Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadeleriyle CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi'nin vatandaşlarını bilgilendirmek için astığı kurban kesim alanlarını gösteren oankartları topladı. Ne belediyeyi bilgilendiren İBB, ne de vatandaşların bilgilenmesine ihtiyaç duydu.

İBB KURBAN PANKARTLARINI KESTİ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, skandal olaya Twitter hesabından tepki gösterdi. Döğücü, "Tahammülsüzlük" olarak tarif eden sert tepki göstererek "Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız!" ifadelerine yer verdi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçeye tarafından kurban kesim alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla pankartlar asıldı. Fakat iddiaya göre pankartlar İBB ekipleri tarafından kesildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İBB'ye tepki gösterdi.

Başkan Döğücü yaptığı paylaşımda, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu. Kurban kesim alanlarıyla ilgili komşularımızı bilgilendirmek için astığımız pankartları kesen İBB yönetimini kınıyorum. Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

CHP'li İBB kurban kesim alanı pankartlarını topladı
CHP'li İBB kurban kesim alanı pankartlarını topladı
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