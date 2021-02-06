CHP’li İBB bir türlü çalışma başlatmadı! Bebek İskelesi tehlike saçıyor

İstanbul Bebek İskelesi aylar önce çöktü ancak, İBB yönetimi hiçbir çalışma yapmıyor. Vatandaşların sık sık gittiği iskele büyük tehlike saçıyor. Çöken iskele çocuklar için de büyük tehlike çünkü; hemen yanı başında bir çocuk parkı var.

Ne parktaki yenileme çalışması tamamlandı ne de çöken iskeleye müdahale edildi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bebek Parkı'nda başlatılan yenileme faaliyeti bir türlü bitmek bilmedi.

Hemen yanı başında çöken iskelede ise herhangi bir çalışma yapılmadı. Adeta insanların canı hiçe sayıldı. Hem teknelere inip binenlerin hem de iskelede oturanların kaza yaşaması an meselesi ama İBB yönetimi bugüne kadar hiçbir çalışma girişiminde bulunmadı.

Çöken iskele çocuklar için de büyük tehlike çünkü; hemen yanı başında bir çocuk parkı var.



