CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun Fazilet Durağı yalanının üstünden 1 yıl geçti

Son dakika haberleri... CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun, gazeteciler Fatih Portakal, Ayşenur Aslan, Can Ataklı, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Özlem Gürses, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, Sol Haber ve BirGün Gazetesi; sabah saatlerinde işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret etmişti. Aradan bir yıl geçmesine rağmen hiçbiri özür dilemedi