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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 kişiyi işten çıkardı

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Giriş: 25.09.2021 23:07
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptığı açıklamada seçimler öncesinde “Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız” diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığını, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığını paylaştı.
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