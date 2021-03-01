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CHP'li Gaziemir Belediyesi meclisinde tansiyon yükseldi! Hitler tartışması
Gaziemir Belediye Meclisi Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı ikinci bileşiminde CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Halil Arda’nın kendisine söz hakkı vermemesini diktatörlükle bağdaştırmıştı. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda o sözlere çok sert çıktı. Halil Arda, ''Beni Hitler'e benzeten adam hainin tekidir'' ifadelerini kullandı.