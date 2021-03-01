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CHP'li Gaziemir Belediyesi meclisinde tansiyon yükseldi! Hitler tartışması

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Giriş: 01.03.2021 23:08
Gaziemir Belediye Meclisi Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı ikinci bileşiminde CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Halil Arda’nın kendisine söz hakkı vermemesini diktatörlükle bağdaştırmıştı. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda o sözlere çok sert çıktı. Halil Arda, ''Beni Hitler'e benzeten adam hainin tekidir'' ifadelerini kullandı.
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